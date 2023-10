Yeşilgöz en Jetten: acties van Israël moeten proportioneel zijn

De acties die Israël in Gaza uitvoert na de “terroristenactie” van Hamas moeten wel proportioneel zijn en binnen de kaders van het internationaal oorlogsrecht vallen. Dat benadrukken demissionair ministers Dilan Yeşilgöz (Justitie) en Rob Jetten (Klimaat) voorafgaand aan de ministerraad als lijsttrekker van respectievelijk VVD en D66.

Volgens Jetten dreigt in de Gazastrook door alle tekorten “een grote humanitaire ramp”. Hij vindt dat de internationale gemeenschap Israël moet steunen, maar tegelijkertijd ziet hij het ook als hun taak om ervoor te zorgen “dat het binnen de perken blijft”. Hij vraagt ook van de landen die solidair zijn met Israël om zich in te zetten voor “humanitaire hulp voor onschuldige burgers”. Hij wil dat de internationale gemeenschap het gesprek aangaat met Israël over de “wijze waarop ze Hamas bestrijden”.

Volgens de D66-leider gaat de “onvoorwaardelijke steun” van het kabinet voor Israël dat “door zo’n grote terroristenactie is aangevallen”, goed samen met de inzet van humanitaire hulp voor zo’n twee miljoen mensen in Gaza “die echt geen kant op kunnen”.

VVD-leider Yeşilgöz wil geen oordeel geven over de oproep van Israël aan mensen in het noorden van Gaza binnen 24 uur hun huizen verlaten. Het gaat om ruim een miljoen mensen. Ze vindt het niet aan haar “om vanuit hier te beoordelen” of dat proportioneel is. Ze herhaalt dat Israël het recht heeft om zich te verdedigen en dat het aan hen is om dit in te richten “binnen de kaders van het oorlogsrecht”. Ze wijst daarbij op de gijzelaars die Hamas in Gaza gevangen houdt en mogelijke locaties waar Hamas-terroristen zitten. “Ik weet niet wat voor informatie Israël heeft.”