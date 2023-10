Demonstraties in Den Haag en Rotterdam na explosie ziekenhuis

In Rotterdam en Den Haag zijn mensen de straat opgegaan om te demonstreren na een ontploffing bij een ziekenhuis in de Gazastrook waarbij honderden mensen om het leven kwamen. In de havenstad hebben ongeveer vijftig tot honderd mensen zich met Palestijnse vlaggen verzameld bij het centraal station.

In de hofstad zijn enkele honderden mensen bij de Israƫlische ambassade aan de Johan de Wittlaan bijeengekomen. Een woordvoerster van de politie zegt dat de politie erbij aanwezig is en dat de demonstratie is toegestaan.

Hamas en Israƫl beschuldigen elkaar van het veroorzaken van de dodelijke explosie.