Brede steun in Groningse Staten voor beroep tegen gasbesluit

In de Provinciale Staten van Groningen is zeer brede steun voor het voornemen van de Groningse overheden om via de rechter duidelijkheid te vragen over het regeringsbesluit om de gaswinning bij extreme kou te kunnen hervatten. Ook Statenleden zijn het er niet mee eens dat staatssecretaris Hans Vijlbrief van Mijnbouw hun standpunten hierover niet heeft meegenomen in het zogeheten vaststellingsbesluit.

De regio ziet daarin “onduidelijkheden en tegenstrijdigheden”. Zo “is volstrekt onduidelijk wie wat wanneer gaat doen” als door een strenge winterperiode een aantal gasputten weer zou moeten worden geactiveerd, zei mijnbouwgeputeerde Susan Top. Zij is “erg verbaasd” dat de punten die de Groningse overheden en Staten eerder hadden aangedragen niet zijn overgenomen door Vijlbrief.

Een beroepsprocedure is volgens haar daarom “niet meer dan logisch”. En omdat de behandeling bij de Raad van State wel een jaar kan duren, wordt daarnaast bij de kortgedingrechter gevraagd het besluit te schorsen. “De gaskraan blijft dan in principe gewoon op nul. Anders is het mosterd na de maaltijd.”

Top is “op zich niet voor procederen” maar wil het beroep vanwege het korte tijdsbestek voor 1 november indienen. Zij hoopt dat de staatssecretaris het besluit voor die tijd nog verduidelijkt, aanpast of verbetert. “In Den Haag weten ze van de onvrede, maar dat heeft nog niet geleid tot antwoorden.”

Naast de Groningse overheden vinden ook Statenleden dat inwoners en zeker omwonenden van de gasputten duidelijkheid van de overheid mogen verwachten. Over het aantal locaties waar eventueel weer gas kan worden opgepompt, maar ook over wat er wanneer gaat gebeuren als de temperatuur dagenlang min 6,5 graden is, al dan niet qua gevoelstemperatuur. “We moeten weten waar we aan toe zijn”, verwoordde Margriet Donker-van der Vinne van de ChristenUnie het sentiment. “Het is heel terecht dat 1 oktober nergens werd gevierd”, verwees zij naar de beĆ«indiging van de gaswinning een kleine drie weken geleden.

Hendri Meendering van GroenLinks sprak over een “gevaarlijk achterdeurtje dat kan leiden tot nieuwe aardbevingen”. Dries Zwart van de Partij voor het Noorden gaf ook volle steun aan de rechtsgang. “Het gaat om het gevoel bij de mensen van wie het leven de afgelopen tien jaar ernstig is verstoord.”

Dat de regering heeft besloten om gaswinning uit het Groningenveld per 1 oktober 2024 definitief onmogelijk te maken wordt alom toegejuicht. Het blijft wel zaak scherp in de gaten te houden dat de nieuwe Tweede Kamer daar na de verkiezingen mee instemt, aldus gedeputeerde Top.