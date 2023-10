Honderden betuigen in Den Haag steun aan Palestijnen

Bij het gebouw van het Internationaal Strafhof in Den Haag hebben meer dan vijfhonderd mensen zich woensdagmiddag verzameld om steun te betuigen aan Palestijnen in de Gazastrook. Ze roepen teksten als “Stop supporting genocide”, “Free free Palestine” en “Stop bombing Gaza”.

De sfeer bij het protest is vreedzaam. Wel is er veel politie op de been. Een woordvoerder van de gemeente Den Haag liet eerder woensdag weten dat de demonstratie is aangemeld. De autoriteiten hebben volgens de woordvoerder “prima contact” met de demonstranten. De gemeente verwacht geen ongeregeldheden.