Klachten over kandidatuur Yeşilgöz en Timmermans afgewezen

Lijsttrekkers Dilan Yeşilgöz (VVD) en Frans Timmermans (GroenLinks-PvdA) mogen zoals verwacht gewoon meedoen aan de Kamerverkiezingen op 22 november. De Raad van State heeft bezwaren tegen hun kandidatuur donderdag afgewezen. Dat was het laatste obstakel voor de verkiezingen.

Een van de klagers vond dat VVD-lijsttrekker Dilan Yeşilgöz geen kandidaat zou mogen zijn “vanwege strafrechtelijke bezwaren”. Wat die bezwaren zijn, is niet bekend. Een ander zei bij de PvdA melding te hebben gemaakt over het gedrag van een echtpaar. Frans Timmermans had volgens de klager aangifte moeten doen en zou dat niet hebben gedaan. Daarom zou hij geen kandidaat-Kamerlid moeten zijn, was het verhaal. De Raad van State ziet in beide zaken geen reden om de lijsttrekkers van de stembiljetten te schrappen.

De Raad van State verwacht later donderdag uitspraak te doen over een ander bezwaar, van de politieke partij LEF – Voor de Nieuwe Generatie. Die mag van de Kiesraad niet meedoen in de kieskring Bonaire.