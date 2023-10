Petitie roept op tot actie voor ‘vrede in Israël/Palestina’

Bijna 14.000 mensen hebben een petitie ondertekend die de politiek in Den Haag oproept “concrete stappen te zetten naar een politieke oplossing” om te zorgen voor “vrede in Israël/Palestina”. De petitie staat op de website van The Rights Forum, een organisatie die zich bezighoudt met “de kwestie-Palestina/Israël” en is opgezet door oud-premier Dries van Agt.

“Opnieuw zijn Israëli’s en Palestijnen in een spiraal van gruwelijk geweld beland. Vooral burgers zijn het slachtoffer. Het leed is ongekend”, is te lezen op de website. “Het begrip dat nu in politiek Den Haag wordt uitgesproken voor overmatig Israëlisch geweld in Gaza is gevaarlijk. Daarmee wordt vrede niet dichterbij, maar nog verder buiten bereik gebracht. Die les zouden onze politici moeten hebben geleerd.”

Volgens de opstellers van de petitie is het conflict niet onoplosbaar, maar ontbreekt de politieke wil om dit te doen. “Wij roepen regering en parlement op nu concrete stappen te zetten naar een politieke oplossing. Daarbij moeten het wegnemen van de oorzaken van het conflict en naleving van de internationale rechtsorde voorop staan.”

Het kenniscentrum oppert onder meer om een vredesconferentie te organiseren in Den Haag.

De petitie wordt op een later moment aangeboden aan onder meer de Tweede Kamer.