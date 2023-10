Bedrijfspand in Almelo verloren door uitslaande brand

In een bedrijfspand aan de Frederik van Eedenstraat in Almelo is in de nacht van donderdag op vrijdag brand uitgebroken. De brandweer laat op X weten dat werd opgeschaald naar een grote brand. Er kwam veel rook vrij, de brandweer adviseerde bewoners in de buurt ramen en deuren dicht te houden en de ventilatie uit te zetten.

Volgens een woordvoerder van de brandweer werd de brand om 03.20 uur gemeld. Nog niet bekend is wat de brand heeft veroorzaakt.

De brand brak uit in een bedrijfspand van 20 bij 40 meter waarin een wasstraat, een autopoetsbedrijf en waarschijnlijk nog wat kleinere bedrijfjes gevestigd waren, vertelt de woordvoerder. “Het pand kan als verloren beschouwd worden. Gelukkig is voorkomen dat de brand oversloeg naar naastgelegen panden.”

Rond 04.50 brandde het pand nog steeds en was de brandweer bezig om het pand uit elkaar te trekken en af te blussen. “Er zijn geen slachtoffers gevallen, er is hoogstwaarschijnlijk geen asbest vrijgekomen, de eerste testen hebben dat uitgewezen. Er is nog wel rookoverlast in de omgeving. De mensen in de dichtstbijzijnde panden zijn door de politie benaderd met het verzoek in hun woningen te blijven. Op een aantal meters afstand staat een woongebouw. Onze eerste inzet was erop gericht te voorkomen dat de brand zou overslaan naar dit gebouw. Dat is gelukt.”

De mensen hoefden volgens de woordvoerder hun woningen niet uit. “In eerste instantie hebben we ze in de woningen laten zitten en de ramen en deuren laten sluiten. Dat was op dat moment de veiligste plek. De rook wordt op dit moment wat minder. Officieel is het sein brand meester nog niet gegeven, maar ik denk dat dat niet lang meer zal duren.”

De brandweer rukte uit met tien brandweerwagens, aldus de woordvoerder.