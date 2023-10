Opnieuw in meerdere steden demonstraties voor Palestijnen

Zondag zijn in verschillende plaatsen in het land mensen de straat opgegaan om hun steun te betuigen aan de Palestijnen in Gaza. Een demonstratie in het centrum van Rotterdam trok zo’n 5000 deelnemers. In Amsterdam Nieuw-West kwamen enkele honderden demonstranten bij elkaar en een mars door het centrum van Breda trok eveneens enkele honderden deelnemers.

De manifestatie in Rotterdam begon op de Binnenrotte met toespraken, gebeden en twee minuten stilte voor de slachtoffers van de oorlog in Gaza. De betogers zwaaiden met Palestijnse, Turkse, Marokkaanse en Nederlandse vlaggen. Na afloop liepen zo’n 2000 demonstranten via de Erasmusbrug naar het gebouw van de rechtbank op het Wilhelminaplein.

De betoging in Amsterdam was op Plein ’40-’45. Vrijwel iedereen droeg een vlag of protestbord, met leuzen als “Time for real change” en “Tweestatenoplossing = verraad”. Een jong meisje had een protestbord bij zich met daarop de tekst “It’s not a war it’s genocide”. Ook werden leuzen gescandeerd, zoals “Gaza, we staan aan jouw zij. De bevrijding is nabij”.

In Breda liepen betogers van het Kasteelplein naar de Grote Markt. Ze droegen borden mee met teksten als “stop genocide” en “stop moorden”. De demonstraties verliepen zonder incidenten.