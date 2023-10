Nederlander gezocht in Australische moordzaak overleden

Een Nederlander die in Australië werd gezocht in een moordzaak is overleden. De politie vond vrijdag een lichaam in de zoektocht naar de 24-jarige man en uit onderzoek blijkt dat het inderdaad om dezelfde persoon gaat, aldus Sky News Australia.

De moordzaak draait om een 21-jarige vrouw die woensdag dood werd gevonden op een prestigieuze privéschool in Sydney. Zij werkte net als de man op de sportafdeling van de onderwijsinstelling. Australische media melden dat de twee kort een relatie hadden en dat de vrouw deze recent beëindigde.

De overleden vrouw werd volgens Australische media gevonden nadat de man het noodnummer had gebeld met informatie over de vindplek. De politie slaagde erin de locatie van het telefoontje te achterhalen, schrijven ze verder. Op die plek, bij een klif in het oosten van Sydney, vonden agenten spullen van de man en vrijdag werd zijn lichaam er ook gevonden.

De politie zei eerder volgens de krant Sydney Morning Herald rekening te houden met de mogelijkheid dat man zelfmoord heeft gepleegd.