Bruins Slot brengt werkbezoek aan Indonesië en de Filipijnen

Demissionair minister Hanke Bruins Slot (Buitenlandse Zaken) brengt de komende week een werkbezoek aan Indonesië en de Filipijnen. Nederland wil de samenwerking met deze Indo-Pacific regio intensiveren. Zeker in deze tijd van geopolitieke instabiliteit is een sterke relatie met deze regio van cruciaal belang, meldt het ministerie.

Met haar Indonesische ambtgenoot Retno Marsudi gaat Bruins Slot in gesprek over de actuele geopolitieke ontwikkelingen. Bruins Slot wil daarnaast concrete afspraken maken over verdieping van de al lang bestaande relatie tussen Nederland en Indonesië.

Tevens spreekt Bruins Slot in Jakarta met plaatsvervangend secretaris-generaal Michael Tene van ASEAN, een samenwerkingsverband van Zuidoost-Aziatische landen. Indonesië is medeoprichter en de grootste lidstaat van dit verband.

Ook op de Filipijnen spreekt Bruins Slot met haar ambtgenoot Enrique Manalo over de recente ontwikkelingen in de wereld en de relatie tussen beide landen.

Verder is het tegengaan van online seksueel misbruik van kinderen een van de gesprekspunten van Bruins Slot op de Filipijnen. Daarnaast worden gesprekken gevoerd over het uitbouwen van de samenwerking op nieuwe terreinen als cybersecurity en defensie, en de uitbouw van bestaande samenwerking op het gebied van handel, water en internationaal recht.