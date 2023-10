Man overleden door ernstig ongeval op A59 bij Raamsdonk

Een ernstig verkeersongeval op de A59 ter hoogte van het Brabantse Raamsdonk heeft in de nacht van zaterdag op zondag het leven gekost aan een 30-jarige inwoner van Driebruggen (Zuid-Holland).

Volgens getuigenverklaringen stond de auto van de overleden man zwaar beschadigd midden op de rijbaan en lag het slachtoffer ernaast. Een achteropkomende bestuurder kon de auto net ontwijken, maar botste hierdoor wel tegen de vangrail en raakte in een slip.

Twee andere bestuurders konden niet meer om de stilstaande auto heen en reden erbovenop. Daarbij raakte een vrouwelijke passagier van een van die auto’s gewond. Zij is naar het ziekenhuis gebracht.

De weg lag bezaaid met brokstukken en is al urenlang afgesloten. Volgens Rijkswaterstaat zal dat nog tot 13.00 uur duren, omdat de politie meer tijd nodig heeft voor het onderzoek. De weg is dicht tussen Waspik en knooppunt Hooipolder en er is een omleiding ingesteld vanaf knooppunt Empel.

De politie wil graag weten wat er met de eerste auto is gebeurd en vraagt automobilisten die tussen 02.00 en 02.15 uur (zomertijd) op de A59 bij Raamsdonk waren om contact op te nemen.

Volgens een woordvoerder is er voor zover bekend geen verband tussen dit ongeluk en een illegaal feest dat in de vroege ochtend werd beƫindigd in het naburige Waspik.