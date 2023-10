Extra bodemonderzoek naar PFOS op plek Bijlmervliegramp van start

Het extra bodemonderzoek naar PFOS op de plek van de Bijlmervliegramp vindt maandag en dinsdag plaats. Tijdens het extra bodemonderzoek wordt op meer plekken in het voormalige rampgebied onderzocht waar de stof in de grond zit en waar niet.

Het is al sinds 2017 bekend dat PFOS, een bepaald type PFAS-stof, op de plek van de Bijlmerramp voorkomt. PFOS kwam voor in blusschuim, dat in 1992 is gebruikt om het vuur van de Bijlmerramp mee te bestrijden. Sinds afgelopen mei gelden echter strengere regels voor de toegestane hoeveelheid in de grond, omdat PFOS gevaarlijk is voor mens en milieu.

Op maandag en dinsdag wordt de grond daarom nauwkeurig onderzocht door een extern onderzoeksbureau om te kijken om hoeveel PFOS het gaat en hoe diep de stof in de grond zit. Naar aanleiding daarvan worden mogelijk maatregelen getroffen. Bewoners en belanghebbenden worden in februari verder geïnformeerd zodra de resultaten van het onderzoek binnen zijn, liet een woordvoerster van de Amsterdamse wethouder Reinier van Dantzig (woningbouw, grond en ontwikkeling en ruimtelijke ordening) eerder weten.

De GGD stelt dat er geen direct gevaar is voor mensen omdat de stof onder het gras zit.