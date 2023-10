Huisartsenclub: tetanusvaccins weer normaal beschikbaar

Tetanusvaccins zijn weer gewoon voldoende beschikbaar. Sinds de zomer waren er leveringsproblemen met het vaccin, maar die zijn opgelost. De vaccins zijn inmiddels weer “normaal leverbaar”, laat het Nederlands Huisartsen Genootschap weten.

Fabrikant Bilthoven Biologicals is de gebruikelijke leverancier van het middel in Nederland. Doordat het bedrijf enige tijd te weinig produceerde, waren groothandels en artsen aangewezen op fabrikanten uit andere landen. Daar had de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) tijdelijk toestemming voor gegeven.

Het ging uitsluitend om de tetanusvaccins die mensen krijgen toegediend als ze een vervuilde wond hebben opgelopen. Dat kan bijvoorbeeld nodig zijn na een beet van een hond, of een val op straat. De cocktail die kinderen bescherming geeft tegen difterie, kinkhoest, tetanus en polio (DKTP) was wel gewoon voorradig.