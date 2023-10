Begrotingstekort stijgt volgend jaar boven Europees maximum uit

Het Nederlandse begrotingstekort komt volgend jaar net boven de norm van 3 procent uit die Europese landen met elkaar hebben afgesproken, meldt minister demissionair Sigrid Kaag (Financiƫn). Dat komt doordat de Tweede Kamer vorige week de overheidsuitgaven met 1,5 miljard euro heeft verhoogd door een groot aantal amendementen (kleine aanpassingen op wetsvoorstellen) en moties aan te nemen.

Door de extra uitgaven komt het begrotingstekort in 2024 naar verwachting uit op 3,1 procent van het bruto binnenlands product (bbp), waar het kabinet eerder nog uitging van 2,9 procent. De door de Tweede Kamer voorgestelde wijzigingen hebben weinig effect op begrotingen in de jaren die volgen. In 2025 daalt het tekort weer naar 3 procent, om in 2026 zoals eerder geraamd naar 3,6 procent te stijgen.

Minister Kaag heeft in haar berekeningen alleen gekeken naar de moties en amendementen waarvan de kosten bekend zijn. Ze heeft bijvoorbeeld de motie buiten beschouwing gelaten waarin GroenLinks-PvdA en de ChristenUnie verzoeken om de rente te bevriezen voor studenten die hebben geleend onder het leenstelsel. Het kabinet is nog aan het bedenken of en hoe het gehoor wil geven aan deze oproep uit de Kamer.