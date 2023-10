Politie: 140 aanhoudingen dit jaar in Rotterdam om explosies

De Rotterdamse politie heeft drie jongemannen aangehouden die verdacht worden van betrokkenheid bij in totaal 27 explosies en beschietingen. Daarmee is het totaal aantal aanhoudingen voor dit soort geweldsincidenten in en rond de stad dit jaar opgelopen tot 140, meldt de politie.

Een 18-jarige man uit Spijkenisse, die werd aangehouden na een ontploffing op 15 juli bij een woning in de Jensiusstraat in de wijk het Oude Noorden, wordt verdacht van nog eens elf andere explosies en beschietingen verspreid over Nederland. Tijdens het onderzoek kwamen nog twee medeverdachten in beeld. Een 19-jarige man en nog een 18-jarige, beiden ook uit Spijkenisse, zijn aangehouden op verdenking van respectievelijk zes en negen verschillende aanslagen.

Dat een verdachte betrokken zou zijn bij meer dan tien geweldsincidenten is tamelijk uniek. “We zien regelmatig verdachten die we kunnen linken aan drie of vier verschillende aanslagen. We zagen in het verleden ook wel eens verdachten die we aan zes, zeven of zelfs acht aanslagen konden koppelen, maar twaalf is tot nu toe het record”, zegt Niek Wennink. Hij is teamleider bij de politie op het thema excessief geweld, de verzamelnaam bij de politie voor schietincidenten en explosies.

Het huis in de Jensiusstraat is volgens Wennink compleet verwoest. “Alle spullen van die mensen. Maar vooral wat het doet met het gevoel van slachtoffers. Die impact is enorm. We spreken slachtoffers van wie niet alleen het huis, maar daarna heel hun leven overhoop ligt. Voor die mensen doen we dit. En omdat met deze aanhoudingen we hopelijk ook nieuwe aanslagen kunnen voorkomen.”

“We kampen helaas met veel excessief geweld in onze regio”, aldus Wennink, “Maar gelukkig boeken we ook veel resultaat. Dit jaar deden we tot nu toe bijna 140 aanhoudingen in de categorie excessief geweld en dan lopen er nog tal van onderzoeken die nog tot aanhoudingen gaan komen.”

De drie jongemannen, die in beeld kwamen na het onderzoek naar de Jensiusstraat, staan over enkele weken terecht. Hun pro-formazittingen staan voor half november gepland.