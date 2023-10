Verdachte aangehouden voor explosie bij pand in Zuidbroek

De politie in Groningen heeft in de nacht van maandag op dinsdag een verdachte aangehouden in verband met de explosie bij een bedrijfspand in Zuidbroek maandagavond. Het gaat om een 25-jarige man uit Oude Pekela. Hij werd rond 02.20 uur aangehouden.

De man wordt volgens de politie verdacht van betrokkenheid bij de ontploffing. De politie doet nog verder onderzoek.

De ontploffing vond maandagavond rond 20.45 uur plaats bij een bedrijfspand aan de Weg der Verenigde Naties in het Groningse dorp. Het pand raakte beschadigd. Er raakte niemand gewond.