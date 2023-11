Diergaarde Blijdorp zet in op soortbehoud en natuurherstel

Diergaarde Blijdorp wil zich de komende kwart eeuw meer gaan richten op het behoud van dieren- en plantensoorten en op natuurherstel. De Rotterdamse dierentuin presenteerde woensdag het Masterplan 2050. In de toekomstplannen staat het behoud van tien dieren- en plantensoorten centraal.

Deze tien zijn de rode panda, de Rüppellsgier, het dwergnijlpaard, de Antilliaanse leguaan, de vleet (een rogachtige vis), de Aziatische olifant, de kroeskoppelikaan, de doktersvis, de Annam-waterschildpad en de Rwanda-waterlelie. Blijdorp kwam tot deze keuze omdat de diergaarde voor sommige van deze soorten de coördinator is van het internationale populatiemanagementprogramma. “In deze rol zorgen we voor een gezonde populatie in dierentuinen. Voor andere zijn we leidend op onderzoeksgebied. Bovendien zijn we voor enkele soorten een van de weinigen in de wereld die ze houden,” is te lezen in de plannen van Blijdorp.

Doel van het programma is dat geen van deze tien soorten in 2050 nog voorkomt op de lijst met ernstig bedreigde dieren- en plantensoorten van de International Union for Conservation of Nature (IUCN).

De 166 jaar oude dierentuin neemt in de toekomst een andere rol op zich, aldus directeur Eric Zevenbergen. “Onze missie is eenvoudig maar krachtig: wij zijn toegewijd aan het herstellen van de natuur. We begrijpen dat onze planeet kampt met ernstige ecologische uitdagingen en wij voelen een diepe roeping om het tij te keren. Het behoud van biodiversiteit, het herstel van ecosystemen en het bevorderen van duurzaamheid vormen de kern van ons streven.”

“Als organisatie kijken wij met een diep gevoel van verantwoordelijkheid naar de wereld om ons heen en beseffen we dat soortbehoud en natuurherstel onze belangrijkste doelen zijn. Wij hebben het voorrecht om aan het stuur te zitten en met onze expertise en ervaring meetbare impact te creëren”, zegt Zevenbergen verder.