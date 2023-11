NSC: onderzoek sturen schip Defensie voor hulp aan Gaza

Het demissionaire kabinet moet onderzoeken of een Nederlands marineschip kan helpen bij het verlichten van de humanitaire nood in de Gazastrook zodra er een humanitaire pauze komt. Dat zei Caspar Veldkamp van Nieuw Sociaal Contract (NSC) in het radioprogramma Sven op 1.

Frankrijk stuurt een marineschip om de ziekenhuizen in de Gazastrook te ondersteunen, meldde de Franse president Emmanuel Macron vorige week. Het dichtbevolkte Gaza met ruim twee miljoen inwoners wordt sinds de aanval van de Palestijnse militante beweging Hamas op Israƫl zwaar gebombardeerd. Daarbij vallen veel doden en gewonden.

“Wij hebben ook amfibische transportschepen bij de marine, de Johan de Witt en de Rotterdam. Laten we nou eens kijken of een van die schepen beschikbaar kan worden gemaakt. Laten we eens bekijken of dat militair mogelijk is”, zei Veldkamp die van 2011 tot 2015 de Nederlandse ambassadeur in Tel Aviv was.