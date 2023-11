Een omgewaaide boom is donderdagmorgen aan de Marskramersdonk in Apeldoorn beland op een fietsende vrouw. De vrouw raakte daardoor gewond en is naar het ziekenhuis gebracht, aldus de brandweer.

De brandweer zaagt de boom in stukken. De politie heeft daarvoor de straat in het zuidoosten van Apeldoorn tijdelijk afgesloten.