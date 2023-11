Veel scholen langs de kust dicht vanwege storm Ciarán

Op veel plekken langs de Noordzeekust zijn basisscholen en middelbare scholen donderdag dicht vanwege de storm Ciarán. Dan kunnen leraren en leerlingen op tijd veilig thuis zijn.

Het Vlietland College in Leiden is de hele dag gesloten. In die regio geldt vanaf het eind van de ochtend code oranje. “Dat is precies een tijd waarop veel leerlingen van en naar school moeten fietsen. Om onveilige situaties te voorkomen houden we de school dicht”, meldt de onderwijsinstelling. Toetsen worden verplaatst naar maandag.

Ook het Dalton Lyceum in Barendrecht schrapt lessen en verplaatst toetsen. ROC Zadkine in Rotterdam schrapt eveneens de lessen en bijeenkomsten. Examens die nog moeten beginnen, gaan niet door.

Het Don Bosco College in Volendam is donderdagmiddag ook dicht. “We doen dit, omdat vanaf vanmiddag code oranje is aangekondigd en we het risico lopen dat er bussen uitvallen waardoor leerlingen niet meer naar huis kunnen. Daarnaast willen we dat alle leerlingen en personeelsleden veilig thuis zijn voordat het onverantwoord wordt om de straat op te gaan.”

Op de Adriaan Roland Holstschool in het Noord-Hollandse Bergen vallen alle lessen ook uit: “We hopen dat alle leerlingen op tijd veilig thuis zijn voor de storm in volle hevigheid losbarst.” Het Vellesan College in Velsen meldt: “Veiligheid gaat voor alles. Voor de leerlingen die niet zelfstandig naar huis kunnen en opgehaald worden, blijft de aula open. Zorg ervoor dat je binnen blijft en neem voorzorgsmaatregelen.”

De middelbare scholen Oscar Romero, d’Ampte en Werenfridus in Hoorn, het Murmellius Gymnasium, OSG Willem Blaeu, CSG Jan Arentsz en het Stedelijk Dalton College in Alkmaar en omgeving, het Mendelcollege in Haarlem en het Huygens College in Heerhugowaard nemen ook maatregelen zodat leerlingen en leerkrachten veilig thuis zijn.