CPB: VVD scoort relatief slecht op banen en bezuinigt flink

Het verkiezingsprogramma van de VVD leidt tot een kleinere afname van de werkloosheid dan de plannen van de andere zes partijen die hun programma lieten doorrekenen. Uit de doorrekening door het Centraal Planbureau van de VVD-voorstellen blijkt dat de werkloosheid met 0,2 procent afneemt. Het programma telt bovendien op tot bijna 10 miljard euro aan bezuinigingen. De grootste klapper maken de liberalen met het uitkleden van investeringen in internationale samenwerking.

De plannen van de VVD zorgen voor ietsjes meer economische groei: 0,2 procent. Daarmee scoort de partij relatief goed ten opzichte van andere partijen, hoewel de linkse rivaal GroenLinks-PvdA voor 0,4 procent extra economische groei zorgt. Opmerkelijk is dat de VVD, die in de campagne vaak hamert op het belang van werkgelegenheid, slechter scoort op banen dan andere partijen, volgens de CPB-modellen. Als het gaat om de koopkrachtverbetering en het verminderen van het aantal mensen in armoede, behoort de VVD ook tot de hekkensluiters.

Daarbij is opvallend dat de koopkrachtgroei vooral terechtkomt bij de laagste inkomens en uitkeringsgerechtigden. De afgelopen maanden benadrukte de VVD steeds het belang van koopkrachtmaatregelen voor de middenklasse.

Zoals beloofd in het VVD-programma, kiest de partij liever voor bezuinigingen dan lastenverzwaringen. Voor gezinnen regelt de partij 3,3 miljard euro aan lagere belastingen en premies. Maar voor bedrijven, die de VVD juist zegt te willen ontzien, gaan de lasten met 1,7 miljard euro omhoog.

Meer dan de helft van de 9,7 miljard euro aan bezuinigingen (5,5 miljard euro) zijn besparingen op internationale samenwerking. Uit de CPB-doorrekening blijkt dat de VVD ontwikkelingssamenwerking wil “beperken (…) tot het verlenen van noodhulp, verplichte internationale bijdragen en opvang in de regio”. Het ministerie van Onderwijs moet 1,3 miljard euro inleveren en ook op openbaar bestuur wordt 1,3 miljard bespaard. Een deel van de bezuinigingen komt overigens bij bedrijven terecht: er wordt voor 800 miljoen euro gekort op subsidies, en 1,7 miljard bespaard door het resterende budget van het Nationaal Groeifonds te schrappen.

Tegenover de bezuinigingen staat de ruim 2 miljard euro die de VVD in defensie wil steken. Ook gaat er extra geld naar veiligheid, klimaat- en milieumaatregelen en bereikbaarheid.