Twee gemaskerde en gewapende personen hebben in de nacht van dinsdag op woensdag iets na middernacht een woning overvallen aan de Dross Mangelschotstraat in de Limburgse plaats Stein. De politie meldt dat nog niet bekend is wat de twee in de woning hebben buitgemaakt, maar dat er bij de overval geen gewonden zijn gevallen.

De verdachten gingen ervandoor in een auto. De politie doet onderzoek naar de overval en is op zoek naar getuigen.