Reclassering doet aangifte tegen oud-medewerker om datalek

Reclassering Nederland doet aangifte tegen een oud-medewerker die waarschijnlijk nog over persoonsgegevens van contacten van de reclassering beschikt en die weigert terug te geven. Daarmee is sprake van een datalek, concludeert de organisatie na intern onderzoek.

De oud-medewerker beschikte eerder dit jaar nog over een laptop en telefoon van zijn voormalige werkgever met daarop privacygevoelige informatie. Hij had in 2021-2022 persoonsgegevens opgeslagen in de tijd dat hij nog in dienst was. Reclassering Nederland liet in juni beslag leggen op de apparaten en begon een onderzoek.

“Vast is komen te staan dat er daadwerkelijk sprake is van een datalek”, meldt Reclassering Nederland woensdag. Met de inbeslagname van de laptop en telefoon is het slechts ten dele gelukt de informatie veilig te stellen. De oud-werknemer weigerde de afgelopen maanden alle medewerking aan het onderzoek, waaruit bovendien is gebleken dat hij ook op een priv├ętoestel waarschijnlijk nog persoonsgegevens bewaart.

Bij de oud-werknemer zijn gegevens van ruim twintig contacten aangetroffen in de regio Zuid. Dat hoeven volgens een woordvoerster niet alleen cli├źnten te zijn. Reclassering Nederland benadert deze mensen over het datalek.