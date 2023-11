Omtzigt twijfelt niet meer, wil de Tweede Kamer in

Pieter Omtzigt heeft “stellig de voorkeur” om de Tweede Kamer in te gaan als fractievoorzitter van NSC na de verkiezingen van 22 november, zei hij in het televisieprogramma Op1. Hij hoopt hiermee twijfel over zijn keuze weg te nemen.

Andere lijsttrekkers hadden de NSC-voorman gevraagd duidelijk te zijn over zijn ambities na de verkiezingen. “Als ze duidelijkheid willen hebben, krijgen ze hiermee duidelijkheid”, zei Omtzigt in het programma. In de Kamer blijven heeft “al heel lang mijn voorkeur”.

Zondag zei Omtzigt nog in het RTL-debat er nog niet uit te zijn of hij beschikbaar zou zijn als premier. Hij zegt nu dat er heel gekke dingen moeten gebeuren, wil hij alsnog premier worden. Hij houdt daarmee alsnog een slag om de arm. “Ik kan niet alles scripten”, zei hij.