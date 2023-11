CBS past prognose levensverwachting aan

Mensen die in 2029, dus over zes jaar, 65 zijn hebben dan nog gemiddeld bijna 21 jaar voor de boeg, denkt het CBS. De levensverwachting pakt iets lager uit dan in de vorige voorspelling, toen er op net iets meer dan 21 jaar werd gerekend. Prognoses over de levensverwachting zijn belangrijk voor het bepalen van de toekomstige AOW-leeftijd. Van 2024 tot en met 2027 ligt de AOW-leeftijd op 67 jaar en in 2028 wordt het 67 jaar en drie maanden.

“Sinds het begin van de coronapandemie overleden meer mensen dan voor de pandemie was verwacht. Deze toename in de sterfte zorgde voor een lagere levensverwachting. Doordat het herstel in de levensverwachting langzamer gaat dan eerder verwacht, is de prognose aangepast”, aldus het CBS. In 2022 en ook dit jaar was er nog steeds oversterfte.

De prognose van de levensverwachting is onderdeel van de jaarlijkse bevolkingsprognose van het CBS, die op 15 december komt.