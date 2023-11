Basisschool ontruimd om dreiging van binnengelopen verwarde man

Een basisschool aan de Willem de Zwijgerlaan in het Noord-Brabantse Oisterwijk is dinsdagochtend ontruimd nadat een verwarde man rond 08.00 uur naar binnen was gelopen en daar dreigende taal had geuit, bevestigt een politiewoordvoerder berichtgeving van Omroep Brabant. Mogelijk heeft hij een wapen bij zich. De leerkrachten en kinderen zijn veilig de school uit. De man is nog niet aangehouden.

De politie spreekt van een agressieve man, waarvan een eventueel motief nog onduidelijk is. Of hij nog in de school is, is eveneens niet duidelijk, zegt de politie. Er zijn ook meldingen binnengekomen dat de man mogelijk weer ergens anders is. De school is omsingeld. “We nemen dit soort meldingen uiterst serieus.” De politie zegt er “alles aan te doen” om de dreiging weg te nemen en vraagt iedereen uit de buurt te blijven van de ontruimde school.

Er is een signalement van de verdachte verspreid. Hij zou zwart, halflang en krullend haar hebben. Hij droeg een grijze joggingbroek en een klein (nek)tasje, meldt de politie. Er wordt onder meer een helikopter ingezet om de man te vinden.

De kinderen worden samen met de leerkrachten tijdelijk opgevangen bij een zwembad aan de Sportlaan, aldus de politie. Hier kunnen de leerlingen worden opgehaald door hun ouders of verzorgers.