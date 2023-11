D66 en SP vragen opnieuw Kamerdebat aan over oorlog in Gaza

D66 en SP vragen opnieuw een debat in de Tweede Kamer aan over de situatie in de Gazastrook. Aanleiding is een bericht in NRC over een vertrouwelijk stuk van de Nederlandse defensieattaché op de ambassade in Tel Aviv waarin staat dat Israël “onevenredig geweld” gebruikt in de oorlog met Hamas.

“De verschrikkelijke beelden vragen om een wapenstilstand, om massieve hulp en om vrijlating van gijzelaars. En dit vraagt om een kabinetsreactie op álle schendingen, ook die aan Israëlische zijde”, twittert Sjoerd Sjoerdsma van D66. Israël voert volgens het bericht doelbewust aanvallen uit op de “civiele infrastructuur”, aldus Jasper van Dijk (SP).

De Tweede Kamer moet voor een debat terugkomen van verkiezingsreces. Het is de tweede keer dat beide partijen vragen om een debat over het conflict dat op 7 oktober begon met een bloedige aanval van Hamas op Israël. Eind vorige maand kregen SP en D66 geen meerderheid achter hun voorstel.

Toen wilden beide partijen dat de Kamer van reces terugkwam om te debatteren over het besluit van het demissionaire kabinet om zich te onthouden van stemming over een VN-resolutie die opriep tot een staakt-het-vuren tussen Israël en Hamas. VVD, CDA, PVV, FVD, BBB en de ChristenUnie wilden dat toen niet.