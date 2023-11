Rapport: levensgevaarlijke situaties tijdens Feyenoord-Ajax

De gebrekkige organisatie rond de voetbalwedstrijd in de halve finale van de KNVB-beker tussen Feyenoord en Ajax op 5 april dit jaar, heeft geleid tot potentieel levensgevaarlijke situaties. De organisatoren hadden veel meer kunnen en moeten doen om de vele incidenten die avond in en rond het stadion De Kuip te voorkomen, stelt het Auditteam Voetbal en Veiligheid, dat onderzoek deed naar de incidenten.

“Het meest urgente incident dat in dit onderzoek naar voren komt, is een combinatie van te volle trappen en vakken, veel te veel vuurwerk en de vele vlaggen, en dan met name de grote vlag die over de hoofden van veel mensen over meerdere vakken werd uitgerold. Het is wonderbaarlijk dat er geen slachtoffers zijn gevallen”, zo is te lezen in het rapport.

Tijdens de wedstrijd werd Ajaxspeler Davy Klaassen vanuit het publiek getroffen door een aansteker. Dat leverde hem een bloedende hoofdwond op en leidde tot het tijdelijk staken van de wedstrijd. Beelden van een persoon die voor de wedstrijd op een podium het bekende antisemitische anti-Ajaxlied zong, leidden tot veel verontwaardiging.

Er ging meer mis. Zo werden er massaal vuurwerk en rookbommen afgestoken, zoveel dat het leek op een georganiseerde actie. In het rapport is te lezen dat de rookbommen genummerd waren. Die projectielen, in combinatie met grote vlaggen van mogelijk brandbaar materiaal, zorgden voor een levensgevaarlijke situatie op de tribune.

Feyenoord krijgt het advies het publiek beter te fouilleren en de trappen in het stadion leeg te houden tijdens wedstrijden. Daarvoor is in ieder geval nodig dat in het hele stadion vaste zitplaatsen per kaart moet gaan gelden. “Wijs daarom een zitplaatsnummer toe aan alle verkochte kaarten op alle vakken waar dat nu nog niet het geval is. Daarnaast moet er gehandhaafd worden op het vrijhouden van de trappen en op dat de mensen daadwerkelijk op hun toegewezen zitplaatsen gaan zitten”, aldus het Auditteam.

Zolang er in De Kuip vuurwerk wordt afgestoken, mogen er geen vlaggen meer groter dan 1,5 vierkante meter toegelaten worden, als het aan het Auditteam ligt. “Ook moet de club iets te doen aan de zogeheten ‘pre match drinking sessions’ rond dit type wedstrijden, waarbij alcoholgebruik en hardcore- of hardstyle-muziek gecombineerd wordt. Dat kan zorgen voor versterking van emoties onder supporters.”

In een reactie zegt Feyenoord de conclusies uit het rapport “zeer serieus” te nemen. “Veel zaken die er in benoemd worden hebben reeds onze aandacht en zijn in veel gevallen zelfs al werk in uitvoering. Voor andere aspecten geldt dat ze club en stadion, al dan niet in gezamenlijkheid met de driehoek, kunnen helpen bij het maken van beleid en de juiste beslissingen op weg naar hetgeen we nastreven: een veilig en gastvrij stadion voor iedereen,” aldus een woordvoerder van de club.

Het Auditteam Voetbal en Veiligheid bestaat uit (oud-)bestuurders van gemeenten, politie, veiligheidsregio’s en clubs.