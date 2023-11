Schiphol teleurgesteld over opschorten krimpplan

Luchthaven Schiphol zegt teleurgesteld te zijn over het besluit van minister Mark Harbers (Infrastructuur) om zijn plan om het aantal vliegbewegingen op Schiphol al volgend zomerseizoen te beperken tot 460.000, voorlopig op te schorten. “Met deze ontwikkeling trekken omwonenden aan het kortste eind en dat stelt Schiphol teleur.”

“Vermindering van het aantal vluchten is voor ons geen doel op zich, maar eindelijk was er duidelijkheid en zekerheid voor omwonenden. Het terugvallen op ‘anticiperend handhaven’ leidt volgens Schiphol tot meer onzekerheid, ook voor de luchtvaartsector zelf. Het is echt de hoogste tijd dat omwonenden merkbaar minder hinder krijgen. De noodzaak van een nachtsluiting van Schiphol wordt nog groter. Ook voor de andere maatregelen uit ons acht puntenplan, zoals het verbod op priv√©vluchten en het weren van de meest lawaaiige vliegtuigen”, aldus een verklaring van de luchthaven.

Volgens Harbers blijft het demissionaire kabinet erbij dat Schiphol op termijn moet krimpen om natuur, klimaat en leefomgeving te sparen, maar stelt vast dat het plan om daar al volgend jaar mee te beginnen op te grote juridische bezwaren stuit. Harbers erkent dat dit “een bittere pil is voor de omgeving”, maar benadrukt dat “het kabinet vasthoudt aan het herstellen van de balans tussen Schiphol en haar leefomgeving”.

Het Amerikaanse transportministerie liet eerder deze maand weten dat het de opgelegde krimp, die ook Amerikaanse luchtvaartmaatschappijen hard zou raken, beschouwt als een schending van internationale afspraken. Daardoor dreigden ook landingsrechten die KLM heeft op luchthavens in de Verenigde Staten in het gedrang te komen.