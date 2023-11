Gemeente roept Kiesraad op: tel stemmen verkiezingen op donderdag

De gemeente West Betuwe denkt dat het beter is dat de uitgebrachte stemmen bij de Tweede Kamerverkiezingen niet op woensdag, maar een dag later geteld worden. De gemeente doet “een dringende oproep” aan de Kiesraad om dit bij volgende verkiezingen anders te organiseren.

Zo hoeven vrijwilligers op stembureaus niet op woensdag tot diep in de nacht te tellen en is het verkiezingsproces efficiënter en transparanter, vindt burgemeester Servaas Stoop. “‘Dit kan zo niet langer’, dat is niet alleen in West Betuwe maar ook bij veel andere gemeenten het gevoel. Niet alleen staat het verkiezingsproces onder druk, ook zijn er zorgen over de inzetbaarheid van vrijwilligers en ambtenaren.”

Volgens Stoop is het niet goed om vrijwilligers te vragen tot diep in de nacht stemmen te tellen. “Een telfout is snel gemaakt als je als stembureaulid al vele uren actief bent.” Daarbij geven vrijwilligers volgens hem aan niet meer te willen tellen. “Er worden in veel gemeenten ambtenaren ingezet, soms honderden. Terwijl de werkdruk overal al hoog is. Het moet anders!”

Sinds vorig jaar kunnen gemeenten ervoor kiezen om na sluiting van de stemlokalen om 21.00 uur alleen die stemmen te tellen, die op de deelnemende partijen zijn uitgebracht. Een dag na de verkiezingen worden dan, door een nieuwe ploeg, de stemmen geteld die op individuele kandidaten zijn uitgebracht. Gemeenten kunnen er ook nog altijd voor kiezen op de avond van de verkiezingen de hele telling uit te voeren, waarbij zowel de stemmen per partij als de stemmen op een kandidaat worden geteld.

Bij de Provinciale Statenverkiezingen in maart verliep het tellen van de stemmen in sommige gemeenten moeizaam. Rond 02.30 verstuurde het ministerie van Binnenlandse Zaken ’s nachts een mail waarin stond dat gemeenten het tellen tijdelijk konden staken, als tellers te moe waren.