Milieuclubs willen weten wat er gebeurt met meldingen over Tata

Stichting FrisseWind en Greenpeace willen duidelijkheid van de provincie Noord-Holland over wat die doet met meldingen over rauwe cokes die worden uitgestoten door Tata Steel IJmuiden. De organisaties hebben camera’s opgehangen bij de staalfabriek. Ze zeggen dat dit jaar in elk geval zestien rookwolken zijn waargenomen die duiden op uitstoot van rauwe cokes.

In de fabrieken van Tata Steel worden gassen uit steenkool verwijderd. Wat overblijft, is brandstof voor de hoogovens waar het bedrijf ijzererts in verwerkt. Maar als de steenkool onvoldoende is verhit, komen gassen vrij die voor ongezonde uitstoot en milieuschade zorgen. Deze ongare cokes zijn verboden. De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (OD NZKG) heeft al meerdere dwangsommen opgelegd aan het staalbedrijf voor de uitstoot hiervan.

FrisseWind en Greenpeace vinden het gek dat het aantal dwangsommen “blijft steken op drie”. Dat terwijl zij zelf zeggen in elk geval zestien incidenten met rauwe cokes te hebben gezien op de camerabeelden. Die beelden hebben de organisaties doorgestuurd naar de omgevingsdienst, maar “inhoudelijke reacties op de meldingen blijven uit”. Wel weten ze dat een aantal incidenten in onderzoek zijn, maar het is volgens FrisseWind en Greenpeace onduidelijk om hoeveel het gaat.