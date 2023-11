Als het om migratie gaat, zijn de PVV van Geert Wilders en GroenLinks-PvdA van Frans Timmermans “twee uitersten”. Volgens Yeşilgöz ontkent Timmermans problemen die door migratie komen en blaast Wilders die op.

Eerder in het tv-debat op SBS6 was er een felle clash tussen Timmermans en Wilders. De PVV-leider hekelde dat in grote steden meer dan de helft “allochtoon” is. Timmermans vond dat Wilders daarmee discrimineerde en mensen wegzette van wie de familie al generaties in Nederland woont.