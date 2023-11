Medische apparatuur naar Egypte voor vluchtelingen uit Gaza

Nederland stuurt medische apparatuur en hulpmiddelen naar Egypte die bedoeld zijn voor mensen die zijn gevlucht voor de oorlog in Gaza. Demissionair minister Ernst Kuipers (Volksgezondheid) meldt op het sociale medium X dat het land hierom heeft verzocht. Zijn woordvoerder zegt dat het om veertig monitoren, vijf echo-apparaten en 250 zuurstofconcentratoren gaat.

Het Europese co√∂rdinatiecentrum voor noodhulp – ofwel Emergency Response Coordination Center (ERCC) – zorgt dat de apparaten en hulpmiddelen in Egypte komen. De spullen komen uit een in Nederland beheerde noodvoorraad die weer wordt aangevuld met Europees geld. Volgens de woordvoerder van de minister is het op dit moment “moeilijk te zeggen” hoeveel geld hier precies mee gemoeid is.

De minister zegt nog te onderzoeken hoe Egypte verder kan worden geholpen met de levering van medische apparatuur.