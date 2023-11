Nieuwe politie-cao, salarissen gemiddeld 9,5 procent omhoog

Er is een akkoord bereikt over een nieuwe cao voor medewerkers van de politie. Gemiddeld stijgen de salarissen met 9,5 procent, de tegemoetkoming voor het woon-werkverkeer gaat omhoog en er komt een keuzebudget waarmee medewerkers zaken op het gebied van inkomen en verlof zelf kunnen regelen. Het ministerie van Justitie en Veiligheid (J&V) bereikte hierover vrijdag een akkoord met de politiebonden en korpschef Henk van Essen.

De salarissen van de politie worden tijdens de looptijd van de cao, van 1 juli 2024 tot en met 30 november 2025, verhoogd. Per 1 juli met 5 procent en per 1 januari 2025 met 2 procent. Daarnaast worden de salarisschalen per 1 januari 2024 opgehoogd, wat neerkomt op een verhoging van 2,5 procent.

De verhogingen komen bovenop een salarisverhoging die al was overeengekomen in een eerder akkoord. Daarmee komt de “inkomensverbetering” volgens het ministerie uit op gemiddeld 11,5 procent.

“De enorme werkdruk, de krappe arbeidsmarkt en de hoge inflatie zijn van grote invloed op de inzet, werkomstandigheden en koopkracht van politiemedewerkers. Partijen zijn daarom vroegtijdig met elkaar in overleg gegaan om te komen tot goede en passende afspraken en daarover tijdig duidelijkheid te bieden aan de politiemedewerkers”, meldt het ministerie in een persbericht.

Ook is er afgesproken dat er tijdens de cao-periode gesproken zal worden over “belangrijke vraagstukken voor de toekomst”, zoals een “duurzaam arbeidsvoorwaardenpakket” waarin onder meer oog is voor “een betere spreiding van de belasting van onregelmatig werk voor medewerkers”. Ook het onderwerp vervroegd uittreden wordt daarin meegenomen.

“We vragen veel van politiemensen. Dag in dag uit zetten politiemensen zich keihard in voor onze veiligheid”, aldus minister Dilan Yeşilgöz (J&V). “De zekerheid die de politie de samenleving biedt, moeten wij ook aan politiemensen bieden. Dit onderhandelaarsakkoord tussen de bonden, de politie en het ministerie biedt politiemensen de komende jaren zekerheid. Dit is belangrijk in een tijd waarin er veel van de politie wordt gevraagd terwijl het uitbreiden van het aantal agenten nog steeds gaande is. Met het onderhandelaarsakkoord toont de politie zich ook een aantrekkelijke werkgever.”

Politiebonden leggen het akkoord vanaf 23 november voor aan hun leden.