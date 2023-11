SP plaatst foto met ‘eerlijke verhaal’ arbeidsmigratie bij OTTO

De SP heeft vrijdagmiddag geprobeerd om de baas van uitzendbureau OTTO Workforce, Frank van Gool, het “eerlijke verhaal” over arbeidsmigratie te vertellen, nadat Van Gool politici daar zelf toe had opgeroepen via een spandoek bij zijn hoofdkantoor. SP-Kamerlid Bart van Kent plaatste onder dat spandoek een grote foto van een armoedige kamer in een wooncomplex van OTTO. Donderdagavond was Van Gool, die eerder 100.000 euro doneerde aan de VVD, aanwezig bij het SBS6-verkiezingsdebat om te vertellen over het belang van arbeidsmigranten voor de Nederlandse economie.

De baas van het uitzendbureau bleek echter niet onder de indruk van de ‘ludieke actie’ en liet zijn hoofd niet zien. Van Kent moest het doen met een persvoorlichter, “maar die ging nergens op in”. “Terwijl door op te roepen om het eerlijke verhaal te vertellen, nodig je iemand wel heel erg uit”. Van Kent werd verteld dat de baas niet aanwezig was, maar daar twijfelt het Kamerlid aan.

Met de door de SP meegebrachte foto, waarop een kleine tweepersoonskamer van OTTO zonder daglicht staat, wilde de partij laten zien dat arbeidsmigranten onder barre omstandigheden gehuisvest worden bij OTTO. “Het eerlijke verhaal is dat twee mensen in een hok worden gepropt voor 800 euro per persoon per maand”, vertelt Van Kent. De socialisten pleiten dan ook voor een tijdelijke stop op arbeidsmigratie.

Tot ongenoegen van VVD-leider Dilan Yeşilgöz kwam de door Van Gool gedoneerde ton aan de VVD donderdagavond tijdens het SBS-debat ter sprake. Yeşilgöz benadrukte hierbij dat ondernemers geen “invloed kunnen kopen”.

OTTO Workforce is een uitzendbureau dat voor werk en huisvesting van arbeidsmigranten zorgt. Volgens Van Kent gaat er veel mis met de behandeling van arbeidsmigranten, zo ook bij OTTO. “Het systeem van arbeidsmigratie zoals dat er nu is, brengt uitbuiting met zich mee. De lusten zijn voor de uitzendbazen en de werkgevers en de lasten zijn voor de samenleving. Arbeidsmigratie vergroot de woningnood en brengt overlast voor omwonenden in buurten en dorpen.”