XR gaat A10 op 30 december blokkeren om fossiele financiering ING

Klimaatactiegroep Extinction Rebellion (XR) wil vanaf zaterdag 30 december om 12.00 uur de snelweg A10 blokkeren ter hoogte van het voormalige ING-hoofdkantoor op de Zuidas in Amsterdam. De actiegroep eist dat de bank stopt met alle financiering van, en dienstverlening aan, de fossiele industrie. “Extinction Rebellion zal de A10 niet vrijgeven voordat ING stopt met het financieren van klimaatontwrichting.”

“Sinds 2021 voert Extinction Rebellion vreedzaam actie tegen het fossiele financieringsbeleid van ING, vooralsnog zonder resultaat”, aldus XR-woordvoerder Let de Jong. “Klimaatrampen volgen elkaar in hoog tempo op, per dag moeten 20.000 kinderen op de vlucht slaan voor extreem weer. Toch jaagt ING maar één ding na: winst voor de aandeelhouders over de ruggen van onschuldige mensen.”

Met de blokkade hoopt de actiegroep ervoor te zorgen dat “dat heel Nederland te weten komt waar ING mee bezig is. Stop fossiele financiering”, aldus De Jong.

Extinction Rebellion deed de aankondiging van de blokkade bij het huidige hoofdkantoor van ING in Amsterdam, aan de Bijlmerdreef in Amsterdam-Zuidoost. XR wil op 30 december gaan demonstreren ter hoogte van het voormalige ING House aan de Amstelveenseweg. De bank zat tot en met 2014 in dit gebouw, dat ook wel bekend staat als de schoen of de klapschaats. ING is nog wel eigenaar van dit gebouw, dat een herkenningspunt is vanaf de A10.

Deze blokkade wordt mede-georganiseerd door dezelfde groep die ook de blokkade op de A12 in Den Haag eerder dit jaar organiseerde. Aanhangers van de actiegroep blokkeerden tussen 9 september en 5 oktober dagelijks de Utrechtsebaan (A12) om de fossiele subsidies van de overheid. De demonstratie stopte nadat de Tweede Kamer een motie aannam om te onderzoeken hoe fossiele subsidies konden worden afgebouwd. Bij deze demonstraties werden vaak honderden mensen aangehouden.

Of deze blokkade van de A10 ook meerdere dagen zal duren, kon de actiegroep niet zeggen. “We blijven in principe op 30 december zitten zolang het duurt. Als we toch weggehaald worden, gaan we kijken wat we daarna gaan doen”, aldus een woordvoerder van XR tijdens de aankondiging.