Bij een flat in Amsterdam-West is in de nacht van vrijdag op zaterdag een explosie geweest. Daarbij zijn de portiekdeur, meerdere brievenbussen en ramen vernield, bevestigt de politie na berichtgeving in Het Parool. Niemand raakte gewond.

Het explosief ging rond 03.00 uur af bij het pand aan het Lidewijdepad. De politie doet onderzoek naar het incident.