Veel partijen ondertekenen lhbti-akkoord, NSC, PVV en BBB niet

Een groot aantal partijen heeft op het Media Park in Hilversum het zogeheten Regenboog Stembusakkoord ondertekend, waarmee ze een reeks beloftes doen over lhbti-emancipatie. Het gaat om VVD, GroenLinks-PvdA, D66, CDA, Partij voor de Dieren, SP, Volt en BIJ1.

Van de grootste partijen in de peilingen waren NSC, PVV en BBB zaterdag niet aanwezig. Initiatiefnemer COC Nederland meldt dat Nieuw Sociaal Contract van Pieter Omtzigt en de BoerBurgerBeweging van Caroline van der Plas hebben aangegeven het akkoord niet te tekenen. Dat vindt de belangenorganisatie van lhbti’ers jammer.

“Juist in deze tijd is het ontzettend fijn en belangrijk dat partijen, ondanks hun onderlinge verschillen, laten zien dat ze staan voor onze gemeenschap”, zegt COC-voorzitter Astrid Oosenbrug.

Het is inmiddels de vierde keer dat het COC een regenboogakkoord sluit met landelijke partijen. De eerste keer was in 2012. De partijen beloven daarin onder meer discriminatie aan te pakken, of die nu gaat om seksuele oriƫntatie, geslacht of huidskleur.

De ondertekenaars willen hogere wettelijke straffen bij geweld. Het aantal discriminatierechercheurs moet van vier naar veertig en de asielopvang voor lhbti’ers moet veiliger. Ook moet er op scholen meer aandacht komen voor het thema. De negen partijen willen dat scholen stoppen met het vragen van zogeheten identiteitsverklaringen. Daarmee onderschrijven leerlingen of hun ouders een bepaalde levensbeschouwing en nemen bijvoorbeeld afstand van homoseksualiteit.

Ook 50PLUS heeft volgens het COC zijn steun voor het akkoord toegezegd.