Minister Bruins Slot bezoekt Israël en Palestijnse gebieden

Minister Hanke Bruins Slot (Buitenlandse Zaken) bezoekt maandag Israël en de Palestijnse gebieden, meldt ze op X. “Ik heb hier diverse ontmoetingen en ga in gesprek met ministers en delegaties”, aldus de bewindsvrouw.

Bruins Slot grijpt het bezoek aan om ook “de Nederlandse vertegenwoordiging” in het gebied te bezoeken.

Na de verkiezingen staat in de Tweede Kamer een debat gepland over de oorlog in Gaza, mogelijk vindt dat donderdag plaats. Aanleiding is een bericht in NRC waarin een vertrouwelijk document van de Nederlandse defensieattaché in Tel Aviv werd geciteerd. Daarin stond onder meer dat Israël “onevenredig geweld” gebruikt in de oorlog met Hamas in Gaza.