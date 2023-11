Baudet slaat onderdeel Scholierenverkiezingen over om veiligheid

FVD-leider Thierry Baudet heeft uit veiligheidsoverwegingen een deel van het programma van de Scholierenverkiezingen overgeslagen. De lijsttrekker raakte maandag gewond toen hij tijdens een verkiezingsbijeenkomst in een café in Groningen een bierfles tegen zijn hoofd kreeg.

Baudet was niet aanwezig bij de spellen die scholieren van Graaf Engelbrecht in Breda deden met politici als Laurens Dassen (Volt), Sophie Hermans (VVD) en Jan Paternotte (D66). Wel was hij bij het bekendmaken van de uitslag van de Scholierenverkiezingen, waarbij middelbare scholieren en mbo-studenten stemmen voor de Tweede Kamer.

De FVD-leider liep een hoofdwond op door de aanval, maar wil door met de campagne. Hij zei bij de scholierenbijeenkomst dat het “op zich goed” gaat. “Ik heb een nare zwelling en pijn”, aldus Baudet. “Maar we gaan gewoon door.”

Baudet ging wel op de foto met de scholieren, maar een selfie met de FVD’er zat er niet in. Hij zei eerder tijdens de persconferentie dat hij daar voorlopig uit voorzorg mee stopt. Over andere veiligheidsmaatregelen liet hij zich niet uit.

Bij de dertigste editie van de Scholierenverkiezingen kwamen de PVV en Forum voor Democratie als grootste uit de bus. Als het echte verkiezingen voor de Tweede Kamer waren geweest, zou de partij van Wilders 25 zetels hebben gekregen en de partij van Baudet 21 zetels.