Bijzondere stemlocaties: stemmen op kinderboerderij of in museum

Ook dit jaar worden er voor de Tweede Kamerverkiezingen op bijzondere locaties stembureaus ingericht. Zo kan in Amsterdam gestemd worden bij kinderboerderij De Werf. “Geniet voor en na het stemmen van de dieren”, zo stelt de gemeente. “Je kunt ze aaien en (soms) knuffelen.”

Ook kan worden gestemd in het Nieuwe Instituut in Rotterdam, een museum dat zich richt op onder meer architectuur en design. Het stemlokaal zit in het auditorium en stemmers mogen daarna gratis de rest van het museum bezoeken.

Het kleinste stembureau van Nederland is ook dit jaar weer te vinden in het Overijsselse Marle, namelijk in de huiskamer van Wim Westhoff. Hij zei eerder al dat hij vanaf 07.30 uur tot “het bittere eind” klaarzit met vrijwilligers.

013 Poppodium in Tilburg laat stemmers bij deze verkiezingen op de plek staan waar “normaal de allergrootste sterren staan”, namelijk de zogeheten Main Stage.

Ook in verschillende theaters door het land kan worden gestemd, zoals in het Koepeltheater in Leeuwarden en het Parktheater Eindhoven.

Het Anne Frank Huis in Amsterdam wordt ook een stembureau, stemmers kunnen gratis naar binnen. Burgemeester Femke Halsema liet eerder al weten dat er speciale aandacht is voor de veiligheid van dit stembureau, “gelet op de situatie in Israël en de Palestijnse gebieden”. Het Anne Frank Huis is in principe voor ander publiek gesloten, maar als in de praktijk blijkt dat er weinig stemmers komen, worden er wel andere bezoekers toegelaten.

“Het Anne Frank Huis is een van de plekken die eraan herinnert wat er kan gebeuren als democratie en rechtsstaat verdwijnen”, zegt de Anne Frank Stichting. Algemeen directeur Ronald Leopold: “Anne Frank werd geboren in een democratisch land, maar vier jaar later veranderde haar geboorteland in een dictatuur. Belangrijk is het besef dat de democratie kwetsbaar is en we onze democratische waarden moeten koesteren.”

Ook diverse moskeeën openen de deuren voor stemmers, waaronder de Ulu Moskee in Utrecht.

Daarnaast kan gestemd worden in bioscopen, waaronder in de bioscoop CineCity in Vlissingen en in verschillende vestigingen van bioscoopketen Pathé.