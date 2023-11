SP verliest volgens exitpoll zevende verkiezing onder Marijnissen

Het lijkt erop dat de SP de zevende verkiezing op rij verliest onder partijleider Lilian Marijnissen. Volgens de laatste exitpoll van Ipsos in opdracht van NOS en RTL halveert haar partij bijna: van 9 naar 5 zetels. De laatste keer dat de socialisten bij de Tweede Kamerverkiezingen wonnen, was in 2006 onder Jan Marijnissen, de vader van de huidige partijleider.

Die overwinning in 2006 was een flinke. De SP ging toen van 9 naar 25 zetels. In de jaren daarna kozen steeds minder kiezers voor de socialisten. Alleen bij de verkiezingen in 2012 behield de partij haar zetels. Alle andere Kamerverkiezingen tot nu heeft de SP een verlies moeten incasseren.

Ook kijkend naar de verkiezingen op Europees, gemeentelijk en provinciaal niveau heeft de SP onder Lilian Marijnissen nog geen verkiezing gewonnen.

Lilian Marijnissen is partijleider sinds eind 2017. Zij nam het toen over van Emile Roemer.