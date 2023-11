Uitslag verkiezingen baart SP-leider Marijnissen zorgen

De voorspelde uitslag van de verkiezingen baart leider Lilian Marijnissen van de SP zorgen. “Ik zie met deze uitslag niet dat we een socialer Nederland krijgen”, zei Marijnissen op de verkiezingsbijeenkomst van haar partij in Amersfoort in een eerste reactie op de exitpoll van Ipsos in opdracht van de NOS en RTL. Daarin staat de partij op 5 zetels. Nu bezetten de socialisten nog 9 zetels in de Tweede Kamer.

Marijnissen feliciteerde de winnaars van de verkiezingen en zei dat ze trots is op haar partij, waarna haar partijgenoten in de zaal ‘Lilian, Lilian’ scandeerden. Ze ging niet in op haar positie, nu de SP onder haar leiding opnieuw een verkiezing heeft verloren. “Dat is aan de partij”. Ze voegde eraan toe nog altijd strijdbaar te zijn. “Dat zijn we niet alleen in het parlement zoals bij de toeslagenaffaire, maar ook op straat en in de buurthuizen.”

Marijnissen vond het nog te vroeg om een verklaring te geven voor het vermoedelijke verlies van 4 zetels voor haar partij. “Het lijkt erop dat mensen strategisch hebben gekozen door de strijd tussen GroenLinks-PvdA, PVV en VVD over wie de grootste partij zou worden. Maar dat weten we niet zeker. We moeten nog een analyse maken.”

Ze vindt het niet voor de hand liggend om in een nieuwe coalitie te gaan zitten. “Laat dat maar over aan de winnaars van de verkiezingen.”

Het zetelverlies is pijnlijk voor Marijnissen. Sinds ze partijleider is in 2017 heeft de SP alleen maar verkiezingen verloren: inclusief deze verkiezing zeven keer. De politica heeft tijdens de campagne herhaaldelijk benadrukt dat het pas de tweede verkiezingen zijn voor de Tweede Kamer onder haar leiderschap. De partij moet diep in haar geschiedenis graven om herinneringen aan stevige verkiezingswinst op te halen, naar de tijd onder Jan Marijnissen – de vader van de huidige partijleider.

In de verkiezingscampagne ging het vaak over thema’s die de SP al jarenlang agendeert: zoals de uitwassen met arbeidsmigratie en bestaanszekerheid. Tot verbazing van politieke commentatoren en de partij zelf weten de socialisten hier evenwel geen munt uit te slaan. “Ja hallo, waar waren jullie dan de afgelopen jaren?”, zei Marijnissen in de beginfase van de campagne tegen andere partijen die zich ineens druk maakten om bestaansonzekerheid, terwijl zij volgens de politica medeschuldig zijn aan de oorzaak.