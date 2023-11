Vreugde en ongeloof bij PVV’ers na winst bij eerste exitpoll

Bij de PVV is met vreugde en ongeloof gereageerd op de eerste exitpoll, waarin de partij met 35 zetels de grootste is. Een ANP-verslaggever ziet PVV’ers elkaar omhelzen, en anderen elkaar vol verbazing aankijken. Ook bij het grote verlies van de VVD werd gejuicht. Volgens de poll van Ipsos, in opdracht van de NOS en RTL, verliest die partij 11 zetels en houdt er 23 over.

Op X reageert PVV-leider Geert Wilders blij en verbaasd. “35!” roept hij uit. Later komt Wilders met een uitgebreidere reactie.