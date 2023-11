MiGreat: Nederland stemde voor racisme, geweld en onderdrukking

Hulporganisatie MiGreat is “doodongerust” over ongedocumenteerden in Nederland, mensen die momenteel de asielprocedure doorlopen en mensen die aan de Europese grenzen vastzitten onder gevaarlijke omstandigheden. Oprichter Roos Ykema laat in een reactie op de verkiezingsuitslag weten dat de organisatie over deze groepen mensen al jaren ongerust is, maar dat de strijd voor vrijheid en gelijkheid voor migranten nu harder nodig is dan ooit.

“Opnieuw stemde Nederland voor segregatie, racisme, geweld en onderdrukking”, zegt ze. “Niet alleen met een stem op PVV, maar ook op NSC, VVD, BBB.” Ook GroenLinks-PvdA keerde zich volgens haar “expliciet tegen migranten” in de campagne en het verkiezingsprogramma.