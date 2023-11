Bruinvisonderzoek nodig voor windpark in zee bij IJmuiden

Om te bepalen of een nieuw windpark op 62 kilometer van de kust van IJmuiden kan worden aangelegd is meer onderzoek nodig naar de gevolgen voor bruinvissen. Dat schrijft de Commissie voor de milieueffectrapportage in haar advies dat minister Rob Jetten (Klimaat en Energie) had gevraagd over windpark Ver Alpha.

Windenergiegebied IJmuiden Ver telt meerdere kavels. In kavel Alpha is ruimte om met tientallen windturbines 2 gigawatt op te wekken. Daarmee kunnen zo’n drie miljoen huishoudens van energie worden voorzien.

De milieugevolgen zijn uitgebreid onderzocht, waarbij is geconcludeerd dat de turbines en de aanleg ervan nadelige gevolgen kunnen hebben voor vogels, vissen en vleermuizen. Ook is gekeken wat de gevolgen van het windpark zijn voor de ligging van kabels, leidingen, platforms, vaarroutes en veiligheidszones, onder andere voor mijnbouw en vliegveiligheid.

De commissie vraagt nu om een nadere onderbouwing in verband met de impact van het heien van de windturbinefunderingen op bruinvissen. Het gebruik van zogeheten heimantels en bellenschermen is een belangrijke maatregel om onderwatergeluid bij heiwerkzaamheden te beperken. Om de geluidsnormen lijkt het noodzakelijk om deze technieken vol in te zetten, aldus de commissie. Het uitgangspunt is dat met grote zekerheid moet kunnen worden vastgesteld dat de bruinvispopulatie voor de Nederlandse kust door de aanleg van de windparken op zee met niet meer dan 5 procent afneemt.

De minister had aangekondigd de vergunningen in het eerste kwartaal van 2024 te willen verlenen, maar het is niet zeker of dat nu nog haalbaar is.

De Commissie voor de milieueffectrapportage oordeelde vorig jaar al dat in nieuwe plannen voor gaswinning in de Noordzee moet worden gekeken naar manieren om verstoring van onder meer bruinvissen te beperken.