Alle locaties middelbare school in Oss ontruimd om bommelding

Alle locaties van een middelbare school in Oss zijn maandag ontruimd vanwege een bommelding. Het gaat om zes locaties van het Hooghuis Lyceum. Dat meldt de politie op X.

De bommelding heeft betrekking op twee locaties van de scholengemeenschap, een aan de Molenstraat en een aan De Ruivert. De politie is daar ter plaatse om de situatie in kaart te brengen en onderzoek te doen. “Dergelijke meldingen nemen we altijd uiterst serieus”, aldus de politie.

De school heeft uit voorzorg alle locaties ontruimd. “In verband met een mogelijke calamiteit zijn alle locaties van Het Hooghuis ontruimd. Alle locaties blijven vandaag gesloten en de leerlingen zijn lesvrij. Meer informatie volgt binnenkort”, valt op de website van de school te lezen.

Het Hooghuis, onderdeel van Stichting Carmelcollege, bestaat uit zes verschillende locaties in en om Oss.