Vragen bij Zuid-Hollandse Staten over opslag van afval Chemours

Een groot deel van Provinciale Staten in Zuid-Holland heeft het provinciebestuur vragen gesteld over de afvalstromen van de Chemours-fabriek in Dordrecht. Ze willen onder meer weten wat de risico’s zijn nu Chemours afvalwater met daarin een herbruikbare PFAS-stof voorlopig niet naar de Verenigde Staten mag transporteren, maar op het eigen terrein moet opslaan. De partijen zijn ook benieuwd naar hoeveel afval Chemours volgens de vergunning in Dordrecht mag bewaren.

Chemours had een vergunning om afvalwater vanuit Dordrecht in grote bakken per boot naar de vestiging in het Amerikaanse Fayetteville (North Carolina) te transporteren. Daar zou een stof die wordt gebruikt in het productieproces (HFPO-DA, via GenX) uit het water worden gefilterd en dan voor hergebruik teruggaan naar Dordrecht. Recentelijk is dat transport na protest van omwonenden van de fabriek in de VS stilgelegd. Chemours zegt in een reactie het “waardevolle” afvalwater voorlopig op te slaan in Dordrecht tot de transporten hervat kunnen worden.

Om hoeveel afvalwater het gaat en hoeveel ruimte Chemours heeft voor die opslag, is niet bekend. De Zuid-Hollandse Staten willen dat het college van Gedeputeerde Staten helderheid geeft.

De provincie gaat over de vergunningverlening, het toezicht daarop en de handhaving. Vrijwel de hele oppositie en ook de coalitiepartijen GroenLinks-PvdA en CDA hebben op initiatief van de ChristenUnie schriftelijke vragen gesteld over de situatie. Ze richten zich niet alleen op Chemours, maar ze willen ook weten hoe de andere circa 350 industriƫle bedrijven in Zuid-Holland hun afval transporteren en verwerken.

De omgeving van de Chemours-fabriek in Dordrecht is in de afgelopen tientallen jaren vervuild geraakt door de uitstoot van grote hoeveelheden PFAS. Omwonenden kregen te maken met gezondheidsklachten. De gemeenten Dordrecht, Papendrecht, Sliedrecht en Molenlanden hebben Chemours juridisch aansprakelijk gesteld voor de vervuiling van hun grondgebied. De rechter acht dit in ieder geval voor de periode tussen 1984 en 1998 bewezen.

De Verenigde Naties hebben Chemours en zowel de Nederlandse als Amerikaanse overheid om opheldering gevraagd over het afvaltransport tussen Dordrecht en Fayetteville. Mogelijk zouden daarmee mensenrechten worden geschonden, omdat het PFAS-afval een gevaar vormt voor omwonenden in het toch al zo vervuilde gebied in North Carolina.