Wilders erkent dat aanstelling verkenner beter had gemoeten

PVV-leider Geert Wilders erkent dat bij de aanstelling van verkenner Gom van Strien “fouten zijn gemaakt” en dat het “beter had gemoeten”. Maandag zette Van Strien een stap terug nadat hij in een publicatie in NRC in verband werd gebracht met fraude bij zijn voormalige werkgever Utrecht Holdings.

De partijleider van de PVV werd kort voor publicatie op de hoogte gebracht van de verdenkingen. Hij zegt in de onschuld van de senator van zijn partij te geloven, maar wil voorkomen dat de aandacht naar deze beschuldigingen gaat in plaats van naar de verkennende gesprekken met fractieleiders.

In een gesprek met Van Strien heeft Wilders laten weten dat het “onwerkbaar” wordt als er meer publicaties komen over de vermeende fraude. Daar was de inmiddels teruggetreden verkenner het mee eens, zegt de partijleider.

De situatie is “heel onverkwikkelijk”, vindt Wilders. “Ik wist ook niet wat er speelde. Ik had het graag geweten”, luidt zijn verwijt richting Van Strien.