Wilders heeft verkenner in gedachte, hoopt dinsdag voor te dragen

PVV-leider Geert Wilders heeft een persoon in gedachte die mogelijk Gom van Strien opvolgt als verkenner. Van Strien legde maandag per direct zijn taken neer na berichten over fraude-beschuldigingen aan zijn adres. Wilders is momenteel in gesprek met een nieuwe beoogde verkenner en hoopt deze dinsdag voor te dragen, zei hij in reactie op het vertrek van Van Strien. De PVV-partijleider polst eerst bij andere fractievoorzitters of er genoeg draagvlak is voor de nieuwe verkenner.

Terugkijkend op de afgelopen dagen, geeft Wilders toe dat het aanwijzen van Van Strien niet goed is gegaan. “Dat had beter gemoeten. Wij hadden die gesprekken liever vandaag gehad, dan dat die nu weer worden vertraagd.” Wilders hoopt “dat we dan met een dag vertraging misschien morgen of overmorgen die verkenning kunnen hervatten”.

De beoogde opvolger van Van Strien zal meer afstand hebben tot de politiek, stelt de PVV-voorman. Er was kritiek op het feit dat de PVV een eigen senator naar voren schoof, terwijl de Kamer wilde dat de verkenner minder te maken heeft met de dagelijkse politiek in Den Haag.

Wilders zegt desgevraagd nog steeds premier te willen worden.

De PVV-voorman baalt nog steeds van de opstelling van de VVD, die heeft gezegd niet zelf in een kabinet te stappen. “Als wij met een paar partijen aan tafel gaan zitten, hebben we binnen een paar weken een regeerakkoord”, zegt Wilders. “We moeten voor Nederland problemen oplossen. Mijn oproep is: kom aan tafel zitten.”